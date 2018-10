Der Rheinpegel bei Karlsruhe zeigt eine Höhe von 3,14 Metern an. Quelle: Uli Deck/dpa

Nach monatelanger Dürre zeigt der Pegel des Rheins in Karlsruhe einen Tiefststand an. Mit 3,14 Metern wurde nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale der Wert vom 22. September 2003 von 3,20 Metern unterschritten. Dies ist der niedrigste Wert in der Periode von 1996 bis 2005. Ein noch niedrigerer Wasserstand war nur im September 1972 mit 3,02 gemessen worden.



Der niedrige Wasserstand beeinträchtigt zunehmend die Schifffahrt. Mehrere Rheinfähren haben ihren Betrieb eingestellt.