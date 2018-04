Wird es nicht schnell erreicht, kann es eng werden für den Kampf der südafrikanischen Metropole gegen die Trockenheit. "Zusammen können wir Day Zero verhindern" - mit diesem Slogan werben die Behörden um die Vernunft der Bürger. Er ist unzählige Male zum Beispiel auf der Internetseite der Stadt zu finden. "Day Zero" - das ist der Tag, an dem die Wasserversorgung der Stadt nicht mehr möglich ist. Lange Zeit schien er unvermeidbar zu sein. Inzwischen allerdings haben all die Sparmaßnahmen und Appelle gefruchtet. Für 2018 ist er nun abgesagt.



Allerdings: "Auch wenn ein potenzieller Day Zero auf nächstes Jahr verschoben worden ist: Die Trockenheit ist immer noch sehr real. Und auch die damit verbundene Bedrohung unserer Wasserversorgung bleibt eine Realität", warnt Vize-Bürgermeister Alderman Ian Neilson. Tatsächlich hat die mittlerweile dreijährige Dürreperiode in und um Kapstadt deutliche Spuren hinterlassen. An den sechs Stauseen säumen verdorrte Baumstämme die Ufer, an vielen Stellen sieht es aus wie in einer Wüste.