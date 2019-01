Ihre Auswirkungen sind womöglich nicht sofort zu spüren wie ein Erdbeben, aber wie Sie sehen können, kann sie im Laufe der Zeit schrittweise zerstörerische Veränderungen verursachen. Siawasch Arabi, Vermessungsexperte

"Subsidenz ist ein zerstörerisches Phänomen", sagt Siawasch Arabi, Vermessungsexperte bei der iranischen Kartographiebehörde. "Ihre Auswirkungen sind womöglich nicht sofort zu spüren wie ein Erdbeben, aber wie Sie sehen können, kann sie im Laufe der Zeit schrittweise zerstörerische Veränderungen verursachen." Im Großraum Teheran seien bereits Ackerland, Straßen sowie Wasser- und Gasleitungen beschädigt oder zerstört worden.



Teheran, das in 1.200 Metern Höhe über dem Meeresspiegel auf einem Plateau am Elburs-Gebirge liegt, ist in den vergangenen 100 Jahren rapide gewachsen. Heute hat die weitläufige Metropolregion 13 Millionen Einwohner. Ihr Wasserbedarf hat die Ressourcen auf dem semiariden Plateau stark strapaziert. Landesweit fielen im gesamten vergangenen Jahr nur 171 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Abhängigkeit vom Grundwasser führte dazu, dass das nach oben gepumpte Wasser immer salzhaltiger wird.