Ein Wasserrad dreht sich an einem Stadtkanal in Augsburg. Archiv

Quelle: Stefan Puchner/dpa

Die Unesco hat das historische Wassermanagement-System im bayerischen Augsburg auf einer Sitzung in Aserbaidschan als Weltkulturerbe anerkannt. Schon die Römer, die Augsburg vor zwei Jahrtausenden gründeten, leiteten über viele Kilometer Wasser in die Stadt.



Im Mittelalter begann dann die systematische Nutzung des Wassers auch als Wirtschaftsfaktor. Heute kann man das Wassersystem noch an mehr als 20 Stationen erleben. Die Lechkanäle in der Altstadt prägen nach wie vor das Stadtbild.