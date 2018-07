Aus den mecklenburgischen Seen fließt das Wasser die Havel hinab nach Berlin. Über Wehre kann der Abfluss gesteuert werden. Größer als die Wasserabgabe aus den Seen sei der Verdunstungsverlust. Der Wassertourismus auf Seen und Flüssen in Mecklenburg-Vorpommern litt noch nicht unter der Trockenheit. "Wir haben eine Situation, die noch nicht dramatisch ist", sagt der Vizechef des Wasserstraßenamtes Eberswalde in Brandenburg, Sebastian Dosch.



Die Elbe führt so wenig Wasser, dass Fähren zeitweise schon ihren Betrieb einstellen mussten. Frachtschiffe biegen vom Hamburger Hafen kommend in Richtung Magdeburg allerdings in den Elbe-Seiten-Kanal ein. Dort herrschten nach Behördenangaben normale Wasserstände. An der Havelwasserstraße war der Schleusenbetrieb nach Angaben von Dosch wetterbedingt zunächst nicht eingeschränkt. Er schätzte, dass es in zehn Tagen zu Problemen kommen könnte, wenn es keinen Regen gebe.