Aktuell sind die Stauseen, die die Stadt mit Wasser versorgen - gemessen an der Kapazität - laut Behörden zu 60,1 Prozent gefüllt, zum ersten Mal seit 2016. Im vergangenen Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt gerade einmal etwas mehr als 30 Prozent. Die gefühlte Erleichterung, die die Bürger angesichts der verbesserten Lage verspüren, lässt sich am Wasserverbrauch messen. Der steigt derzeit wöchentlich um etwa 1,5 Prozent. Die Stadt strebt einen Gesamtverbrauch von 450 Millionen Litern am Tag an, tatsächlich liegt er derzeit bei 527 Litern. Dabei sind die Restriktionen nach wie vor in Kraft.