Beispiele für Zertifizierungssysteme sind die Alliance for Water Stewardship (AWS) sowie das Water Stewardship Konzept. Nach eigenen Angaben haben Edeka und Netto Marken-Discount jüngst den konventionellen Zitrusanbau einer Pilot-Finca in Andalusien AWS-zertifiziert. Sie spart durch ein nachhaltigeres Wassermanagement im lokalen Flussgebiet 200 Millionen Liter Wasser im Jahr. "Wir brauchen Zusammenarbeit zwischen Anbauern, Behörden und Zivilgesellschaft in den Flussgebieten, Zusammenarbeit zwischen dem deutschen Handel und seinen weltweiten Lieferanten und Zusammenarbeit zwischen den Lebensmitteleinzelhändlern, um effektiv Wasserrisiken reduzieren zu können", fordert Johannes Schmiester in seiner WWF-Studie "Wassernotstand im Regal".