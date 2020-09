Dabei ist Deutschland verpflichtet, für mehr Artenvielfalt und Diversität in seinen Flüssen zu sorgen. Das gibt die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) der Europäischen Union vor. Laut Naturschutzverbänden ist es eines der ambitioniertesten Umweltgesetze der EU. Doch Deutschland ist weit davon entfernt, das vor 19 Jahren EU-weit beschlossene Ziel zu erreichen: Bis spätestens 2027 sollen alle Gewässer in einen guten Zustand gebracht werden.



Viele Flüsse sind immer noch durch Abwässer belastet. Zwar hat sich die Qualität der Klärwerke in den letzten Jahrzehnten verbessert, doch es gibt zu viele Mikroschadstoffe im Abwasser, die mit den herkömmlichen Methoden nicht entfernt werden können. In Deutschland wurde ein Prozess entwickelt, der diese Mikro-Schadstoffe herausfiltern kann, mit Kohlepulver. Vorschrift ist diese Methode bisher allerdings nur in der Schweiz.