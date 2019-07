Noch in den 70er Jahren war der Rhein "die größte Kloake Europas" - so betitelt vom "Spiegel" - und drohte zu kippen. Um Mosel und Main stand es kaum besser. Abwässer, Diesel und Industrieschadstoffe wurden oft ungeklärt in Gewässer eingeleitet. Tatsächlich hat sich seitdem vieles verbessert. Dennoch zieht der "Fitness-Check" eine ernüchternde Bilanz:



Einerseits verfehlen fast zwei Jahrzehnte nach Inkrafttreten noch immer über 60 Prozent der Seen und Flüsse in Europa ihre Zielvorgaben. In Deutschland sind sogar 92 Prozent der Flüsse und Seen in keinem guten ökologischen Zustand; dem Zustand, der nach der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen ist.