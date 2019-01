Der Trend zum Luxus beim Wassersport hält an - die Branche rechnet daher auch 2019 mit guten Geschäften. Rund sechs Millionen Euro kostet etwa eine Yacht der britischen Werft Sunseeker, die ab Samstag bei der weltgrößten Wassersportmesse boot in Düsseldorf zu sehen ist. Finanzierungen seien bei den mit Schwerpunkt aus Deutschland und Großbritannien stammenden Kunden des Unternehmens dabei kaum gefragt, berichtete Sunseeker-Sprecherin Jacqueline Brodmann am Freitag in Düsseldorf.