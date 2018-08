Tina Punzel und Lou Massenberg Quelle: AP

Tina Punzel und Lou Massenberg haben bei den European Championships den deutschen Wasserspringern die erste Goldmedaille beschert. Das Synchron-Paar sicherte sich in Edinburgh im Mixed-Wettbewerb vom 3-m-Brett mit 313,50 Punkten den ersten Platz. Rang zwei ging an die Briten Ross Haslam/ Grace Reid vor den Ukrainern Viktoria Kesar/Stanislaw Olifertschik. Im vergangenen Jahr hatten Punzel und Massenberg bei der EM in Kiew Bronze gewonnen.



Massenberg hatte zum Auftakt bereits Silber im Team-Event mit Partnerin Maria Kurjo geholt.