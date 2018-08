Maria Kurjo vor ihrem letzten Sprung Quelle: ZDF

Maria Kurjo hat den deutschen Wasserspringern bei der EM in Edinburgh die vierte Medaille beschert. Die Berlinerin gewann Bronze im Turmspringen. Den Titel holte sich überraschend die Niederländerin Celine van Duijn vor Noemi Batki (Italien). Kurjos Synchronpartnerin Elena Wassen landete auf Rang acht.



Kurjo/Wassen hatten am Dienstag Bronze im Synchronspringen vom Turm gewonnen. Mit Partner Lou Massenberg war Kurjo zum Auftakt zu Silber im Team-Event gesprungen. Am Mittwoch gewann das Mixed-Paar Punzel/Massenberg im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett Gold.