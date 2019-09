Der Volkswagen-Konzern sieht die Zeit für den Wasserstoff noch nicht gekommen. VW-Chef Herbert Diess setzt voll auf die Batterietechnik. Die Brennstoffzelle werde in den nächsten zehn Jahren keine Rolle spielen, sagte er am Rande der IAA in Frankfurt. Diess warf die Frage auf, wo der ganze Wasserstoff herkommen soll. "Wenn man den Wasserstoff als chemisches Abfallprodukt gewinnt, ist er nicht CO2-frei, sondern hat teilweise eine höhere CO2-Belastung als die konventionellen Kraftstoffe." Und wenn man Wasserstoff regenerativ aus Wind- und Solarenergie gewinne, habe man das Problem, dass die Elektrolyse sehr ineffizient sei und man etwa dreimal so viele Windräder für die gleiche Strecke brauche, so Diess. 100 Kilometer mit einem Batteriefahrzeug kosteten dann etwa zehn Euro, mit Wasserstoff 30 Euro. Trotzdem hält sich VW ein Hintertürchen offen. Im Konzern beschäftigt sich Audi mit der Entwicklung der Brennstoffzelle.