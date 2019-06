Blick auf den Mount Everest im Himalaya-Gebirge. Archivbild

Quelle: Tashi Sherpa/AP/dpa

Die Gletscher im Himalaya-Gebirge schmelzen laut einer US-Studie doppelt so schnell wie vor der Jahrhundertwende. Die Folgen des Klimawandels auf das Gebirge könnten verheerende Auswirkungen auf die Wasserversorgung in Südasien haben.



Die Forscher werteten Satellitenbilder von US-Geheimdiensten eines 2.000 Kilometer langen Gebiets in Indien, China, Nepal und Bhutan aus 40 Jahren aus. Die Gletscher verlieren demnach seit 2000 jährlich 45 Zentimeter Eis - doppelt so viel wie zwischen 1975 und 2000.