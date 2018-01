Nach den abendlichen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und G20-Kritikern in Hamburg beruhigte sich die Lage in den Nachtstunden wieder. Gipfelgegner hatten ihren Protest auf die Straße getragen, weshalb die Beamten am Dienstagabend fast im Zehn-Minuten-Takt ausrückten und Wasserwerfer einsetzten. Am Mittwochmorgen sagte ein Sprecher der Polizei dann: "Die Stunden nach Mitternacht waren extrem ruhig."