Gewalt nach rechter Demonstration in Brüssel.

Quelle: Jonas Roosens/BELGA/dpa

Nach einer Demonstration rechter Gruppen gegen den UN-Migrationspakt ist die Polizei in Brüssel mit Tränengas und einem Wasserwerfer gegen Gewalttäter vorgegangen. Dutzende Menschen wurden wegen Sachbeschädigung in Gewahrsam genommen. Das teilten die Behörden mit.



Laut Nachrichtenagentur Belga versuchten 300 bis 400 Demonstranten, ins Gebäude der EU-Kommission einzudringen. Randalierer hätten Steine und Gegenstände geworfen. Am späten Nachmittag hatte sich die Lage beruhigt.