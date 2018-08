Die Wattspiele finden für einen guten Zweck statt. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Sprinten mit einem Aal in der Hand, Reusenlauf und Wattziehen: Bei den ostfriesischen Wattspielen in der Krummhörn geht es dreckig zu. Auch das 35. Schlickschlittenrennen fand auf dem zähen und matschigen Boden am Ufer des Wattenmeeres statt.



Das Rennen der Schlickschlitten ist der Höhepunkt der Wettspiele. Die Wettspiele mit dem Motto "Schmutziger Sport für eine saubere Sache" haben auch einen sozialen Hintergrund: Der Erlös aus den Zuschauereinnahmen wird für die Krebshilfe gespendet.