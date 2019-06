BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Quelle: dpa

Das für Samstag geplante Debüt von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke für Borussia Dortmund im Rahmen eines in Hongkong ausgetragenen Legenden-Fußballspiels gegen den FC Liverpool hat sich kurzfristig zerschlagen. Wie der Bundesligist mitteilte, habe der Visa-Status eine Teilnahme an dem Spiel nicht gestattet.



Watzke hatte sich kurzfristig für einen Einsatz entschieden; er wollte an der Seite ehemaliger BVB-Stars wie Julio Cesar, Karl-Heinz Riedle, Roman Weidenfeller oder Ewerthon auflaufen und sollte die Nummer 10 tragen. Der 59-Jährige verfügte zwar über ein gültiges Visum, das allerdings nicht zur Arbeit in Hongkong berechtigt.