Weber hatte am Dienstag in einem Interview mit der polnischen Zeitung "Polska The Times" angekündigt, dass er Nord Stream 2 verhindern wolle, wenn er nach der EU-Wahl Ende Mai zum neuen EU-Kommissionspräsidenten gewählt würde. Die Bundesregierung hält trotz Kritik aus osteuropäischen Ländern und der Ukraine an dem Projekt fest.