Dennoch wolle er gegenüber Regierungen wie der von Victor Orban in Ungarn harte Kante zeigen, betont Weber. Obwohl Orbans Fidesz-Partei Mitglied seiner EVP-Fraktion sei, gebe es "keinen Rabatt in Sachen Grundrechte". Orban habe in Ungarn Entscheidungen gefällt, die inakzeptabel seien. Weber kündigte an, das Thema nächste Woche im Europäischen Parlament in Straßburg offensiv anzusprechen. "Und ich hoffe, dass er dann gute Botschaften mitbringt, dass er sich an die Werte Europas auch halten will."