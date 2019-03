Die Untersuchung stammt von Insa und wurde in Kooperation mit anderen Umfrageinstituten in sechs europäischen Ländern erstellt. In drei der sechs Länder könnten rechte Parteien die stärkste Kraft werden: in Frankreich die Rechtspartei Rassemblement National von Marine Le Pen mit 23 Prozent, in Italien die Lega mit 33,4 Prozent und in Polen die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit PiS mit 42 Prozent. In Österreich könnte die FPÖ mit 24 Prozent auf dem dritten Platz landen.