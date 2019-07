Es ist bitter, dass die Demokratie verloren und das Hinterzimmer gewonnen hat. Markus Söder, CSU-Chef

Heute - am Tag danach hat Angela Merkel Ursula von der Leyen an die Spitze der EU-Kommission verholfen. Dass sie eine Unionspolitikerin ist - für viele in der CSU ein schwacher Trost. Der oberbayerische Landtagsabgeordnete Thomas Huber twittert: "Das ist Betrug am Wähler, Kanzlerin Merkel." Sein Kollege Steffen Vogel aus Unterfranken wird noch deutlicher und spricht von "Verrat an deutschen Interessen." CSU-Chef Markus Söder hat Mühe, seine Leute zu bremsen. "Jubeln tun wir nicht", so Söder. "Es ist bitter, dass die Demokratie verloren und das Hinterzimmer gewonnen hat."