Noch-CDU-Chefin Angela Merkel am ersten Tag der Klausur. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die CDU treibt die Vorbereitungen für den Wechsel an der Parteispitze voran. Der Bundesvorstand schließt heute seine Klausurtagung zur Organisation des Parteitages Anfang Dezember ab, auf dem Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht wieder als Vorsitzende antritt.



Am Mittag will Merkel die Ergebnisse der Beratungen verkünden. Um Merkels Nachfolge an der CDU-Spitze wollen sich mindestens zwölf Frauen und Männer bewerben. Sie sollen sich auf Regionalkonferenzen der Basis präsentieren.