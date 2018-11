SPD-Chefin Andrea Nahles stichelt Richtung CDU.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Wechsel an der CDU-Spitze wird die Christdemokraten nach Einschätzung von SPD-Chefin Andrea Nahles nicht komplett befrieden. "Was passiert denn, wenn einer der Kandidaten gewählt ist? Sind dann die Richtungsauseinandersetzungen vorbei? Aus der Erfahrung der SPD sage ich: nein", sagte sie der "Heilbronner Stimme".



Sie sei sich nicht sicher, ob der Weg, den die CDU gerade einschlage, zum Erfolg führe. Seit 2016 erlebe sie, dass die CDU "komplett in Lager gespalten" sei, sagte Nahles.