Harald Krüger ist Vorstandsvorsitzender der BMW AG.

Quelle: Tobias Hase/dpa

BMW muss sich einen neuen Chef suchen. Vorstandsvorsitzender Harald Krüger will sein Amt im April 2020 auslaufen lassen, wie der Dax-Konzern überraschend mitteilte. Über Krügers Nachfolge werde der Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung beraten.



Der 53-Jährige steht seit vier Jahren an der Spitze des Autoherstellers. Er war im Mai 2015 zum Nachfolger von Norbert Reithofer berufen worden, der in den Aufsichtsrat wechselte und jetzt einen Nachfolger für Krüger suchen muss.