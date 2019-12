Diakoniepräsident Ulrich Lilie.

Quelle: Sophia Kembowski/dpa/Archivbild vom 14.08.2017

Angesichts des hohen Bedarfs an Beschäftigten in der Sozialbranche plädiert Diakoniepräsident Ulrich Lilie für neue Wege der Qualifizierung. Es müsse alles dafür getan werden, mehr Menschen für soziale Berufe zu gewinnen, sagte der Chef des evangelischen Wohlfahrtsverbandes der "Welt am Sonntag".



Unter anderem schlug er vor, Arbeitnehmern den Berufswechsel zu erleichtern. Aufgrund der Digitalisierung würden in einigen Bereichen weniger Menschen gebraucht, erläuterte Lilie.