Heiko Maas stand lange an der Spitze der Saar-SPD. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Nach der Komplettierung des schwarz-roten Bundeskabinetts mit der Vorstellung der künftigen SPD-Minister stellen sich die Sozialdemokraten im Saarland neu auf. Der bisherige Justizminister und künftige Außenminister Heiko Maas gibt nach gut 17 Jahren den Vorsitz des Landesverbandes ab.



Zur neuen Vorsitzenden will die Partei am Samstag in Dillingen Landeswirtschaftsministerin Anke Rehlinger wählen. Sie ist in der schwarz-roten Koalition im Saarland zugleich Vize-Ministerpräsidentin.