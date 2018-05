Ein Smartphone, auf dem ein Telekom-Logo zu sehen ist. Archivbild Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Deutsche Telekom ist in dem vor einer milliardenschweren Fusion stehenden US-Geschäft durch den starken Euro gebremst worden. Der konzernweite Umsatz ging im ersten Quartal um 3,9 Prozent zurück, wie der Dax-Konzern mitteilte. Ohne den Wechselkurseffekt hätte der Erlös um 3,1 Prozent zugelegt.



Weil T-Mobile US an sich weiter brummt, rechnet das Management um Vorstandschef Tim Höttges mit etwas mehr operativem Gewinn - wenn die bisher so starken Wechselkurseffekte ausgeklammert werden.