In jedem Scheidungsvertrag wird ganz genau festgelegt, dass die Betreuung des Kindes wöchentlich wechselt. So steht in den Formulierungen eines Mustervertrags: "Die Beherbergung der Kinder wird abwechselnd im einwöchigen Rhythmus vom Freitagabend 19 Uhr bis zum drauffolgenden Freitagabend 19 Uhr wahr genommen, wobei die Kinder in der geraden Woche beim Vater, in der ungeraden Woche bei der Mutter sind." Die belgische Anwältin Vanessa Kever erklärt die Ausnahmen: "Kleinkinder unter drei Jahren werden eher bei der Mutter gelassen. Die Co-Elternschaft kann natürlich nicht greifen, wenn Vater oder Mutter gesundheitlich oder durch häufige Dienstreisen nicht in der Lage sind, das Kind zu betreuen oder aber beide Eltern zu weit auseinander wohnen."