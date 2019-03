Jens Spahn will neue Krankenkassen-Regelung. Archivbild

Gesundheitsminister Jens Spahn will es den Bürgern leichter machen, zwischen gesetzlichen Krankenkassen zu wechseln. Er halte es für einen Fehler, dass die Möglichkeit, die Krankenkasse frei zu wählen, noch immer eingeschränkt seien, schrieb der CDU-Politiker in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt".



"So stehen unter den zehn größten Krankenkassen lediglich vier bundesweit zum Beitritt offen." Zurzeit beschränke sich der Wettbewerb immer noch weitgehend auf den Preis. "Das ist zu wenig."