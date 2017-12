Hinzu kommt der Einsatz von Antibiotika in der Tierzucht. 80 Prozent der Landwirte in China arbeiten massiv mit Antibiotika. Das Fleisch dieser Tiere landet dann im Magen der Bevölkerung und durch die Fäkalien der Tiere landet es auch im Grundwasser. Im internationalen Vergleich haben die Flüsse in China dem Guangzhou-Institut für Geochemie zufolge eine sehr hohe Konzentration an Antibiotikum. Im Durchschnitt 303 Nanogramm pro Liter. Zum Vergleich: in den USA wurden 120 Nanogramm, in Deutschland 20 Nanogramm pro Liter gemessen.