Straßenschilder für Sehbehinderte in Wedel.

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Die Stadt Wedel in Schleswig-Holstein will als erste Stadt Deutschlands flächendeckend zusätzliche ertastbare Straßenschilder für Sehbehinderte montieren. Die Schilder sind etwa so groß wie zwei aneinandergelegte Bauklötze. Sie werden in etwa 1,40 Meter Höhe an bereits bestehende Straßenschild-Masten montiert. "116 dieser Schilder hängen bereits", sagte ein Stadtsprecher.



Bis Januar 2020 sollen in der 33.000-Einwohnerstadt mehr als 370 blaue Schilder mit weißer Schrift angebracht sein.