Das Költ-Bier feiert in diesem Jahr Premiere im Rheinland. Quelle: Költ Bier /dpa

An Karneval soll es erstmals ausgeschenkt werden, das neue Einheitsbier für das Rheinland: Költ. Was sprachlich und farblich eine Mischung aus Kölsch und Alt ist, ist inhaltlich aber eine ganz neue Kreation. Die ersten 800 Liter Költ sollen bereits am Donnerstag zum Altweiber-Karneval in Monheim fließen, der Stadt auf der Bier-Grenze zwischen Köln und Düsseldorf.



Das obergärige, bernsteinfarbene Getränk soll helfen, die rheinische Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf zu überbrücken.