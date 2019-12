Die Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF) schaut sich jedes Jahr in 153 Ländern die Bereiche Gesundheit, Bildung, Arbeit und Politik an - und untersucht, ob Männer und Frauen dort komplett gleichgestellt sind. Beim Bildungsgrad und im Gesundheitssektor sieht die Studie dabei die größte Gleichberechtigung - mit Index-Werten von 96,1 Prozent beziehungsweise 95,7 Prozent. Am schlechtesten sieht es in der Politik aus, auch wenn sich die Zahlen im Vergleich zum letzten Report verbessert haben: