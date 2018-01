Die Koalitionsverhandlungen sollen bald beginnen. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zufrieden mit dem knappen Ja des SPD-Sonderparteitags zu Koalitionsverhandlungen mit der Union geäußert. Der CDU sei dabei wichtig, dass Deutschland eine stabile Regierung bekomme, die Lösungen für die Zukunftsfragen in Angriff nehmen könne, sagte die CDU-Chefin in Berlin.



"Das Sondierungspapier ist dabei der Rahmen, in dem wir verhandeln", sagte sie. Auf der Grundlage dieses Papiers müsse noch eine Vielzahl von Fragen im Detail geklärt werden.