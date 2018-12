Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Archivbild

Quelle: Sebastian Scheiner/AP/dpa

Israel wählt am 9. April vorzeitig ein neues Parlament. Das Abgeordnetenhaus in Jerusalem löste sich auf und machte damit den Weg frei für die Neuwahl. 102 der insgesamt 120 Mitglieder der Knesset stimmten für einen entsprechenden Beschluss.



Als ein Grund für die vorgezogenen Wahl gilt der fortwährende Streit um ein Wehrpflicht-Gesetz. Ziel des Gesetzes ist es, mehr strengreligiöse Männer zum Wehrdienst zu verpflichten. Kritiker kündigten bereits an, dass sie das Gesetz nicht unterstützen werden.