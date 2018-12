In der Nordirland-Passage des 15-seitigen Deals stehen lauter Dinge drin, die einander ausschließen. ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek

Im Klartext: Nordirland verlässt mit Großbritannien die EU, gleichzeitig soll es keine Grenze zur Republik Irland geben, das aber EU-Mitglied bleibt. "Das geht nicht", sagt ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek. "In der Nordirland-Passage des 15-seitigen Deals stehen lauter Dinge drin, die einander ausschließen." Demnach soll es keine harte Grenze geben, keine Grenzkontrollen, aber auch keinen Sonderstatus für Nordirland und keine Warenkontrollen zwischen Nordirland und Großbritannien. "Man hat den Eindruck", so Gellinek, "dass die Verhandler einfach alle Positionen, die es so am Verhandlungstisch gab, aufgeschrieben haben, und dass jetzt als Kompromiss verkaufen." Das löse das Problem nicht. "Die Nordirland-Frage kommt in Phase zwei nochmal mit voller Wucht zum Tragen."