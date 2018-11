Mit dem Abgesang auf die Hartz-Reformen gehen die Sozialdemokraten aber auch mehrere Risiken ein, das weiß Nahles. Einerseits würde das als Rutsch nach links wahrgenommen, was Verluste in der politischen Mitte nach sich ziehen dürfte. Andererseits wäre wieder einmal die Glaubwürdigkeit der SPD in Zweifel gezogen. Schließlich kommt der Wechsel erst in einer Zeit der (eigenen) höchsten Not. Und: In der Großen Koalition werden die Genossen sich mit ihren radikalen Vorschlägen gegen die Union sicher nicht durchsetzen. Wieder einmal würde die SPD also etwas fordern, was sie nicht umsetzt. Aber vielleicht ist das auch der eigentliche Kern hinter der ganzen Diskussion: Die SPD sucht nach Wegen aus der Großen Koalition.