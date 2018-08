Zwergwal (Archiv). Quelle: -/dpa

Ein Walfang-Unternehmen in Island hat seine diesjährige Jagd auf Zwergwale beendet. Das bestätigte der Unternehmer Gunnar Bergmann Jonsson. Die Boote müssten immer weiter hinausfahren, was hohe Kosten verursache. Sechs Wale wurden gefangen, im Jahr zuvor waren es 17.



Er spielte damit auf die Entscheidung der Regierung von 2017 an, eine Zone in der Faxafloi-Bucht zu erweitern, in der die Jagd auf Zwergwale nicht erlaubt ist. Die Tierschutzorganisation IFAW begrüßte diese Entscheidung.