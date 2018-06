Migranten an Bord des Schiffes "Aquarius". Quelle: Kenny Karpov/SOS Mediterranee/AP/dpa

Angesichts der Krise um das Rettungsschiff "Aquarius" hat der französische Innenminister Gerard Collomb seine Amtskollegen aus Italien und Spanien zu Gesprächen nach Paris eingeladen. Dabei solle in den kommenden Tagen der Dialog über Fragen der Migrationspolitik vertieft werden, teilte sein Ministerium mit.



Italien hatte die Häfen des Landes für die "Aquarius" mit 629 Migranten an Bord gesperrt. Spanien bot daraufhin an, das Schiff im Hafen von Valencia aufzunehmen.