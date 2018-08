Katarina Barley (SPD) ist Bundesjustizministerin. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will härter gegen Investoren auf dem Wohnungsmarkt vorgehen. "Diejenigen, die eine Modernisierung eines Hauses dazu benutzen, um Mieter zu drangsalieren und herauszudrängen, denen werden wir das Handwerk legen", sagte Barley dem ZDF.



Barley will das sogenannte Herausmodernisieren mit einer Geldbuße von 100.000 Euro belegen. Die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt ist aktuell eines der drängendsten sozialpolitischen Probleme in Deutschland.