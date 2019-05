Straßenszene in Teheran (Symbolbild).

Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa

Wegen angeblicher "Kulturinvasion" im Auftrag des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 ist eine Frau im Iran zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Die Iranerin sei Angestellte des Kulturinstituts British Council in England und Iran gewesen, so die Nachrichtenagentur Isna.



Sie sei überführt worden, "unmoralische Projekte" sowie "Kulturinvasion" betrieben zu haben. Verstöße gegen die Gesellschaftsordnung werden im Iran zwar bestraft, jedoch bisher nie mit einer so langen Haftstrafe.