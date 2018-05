Justizminister Maas (SPD) fordert transparentere EU-Steuerregeln. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Nach der Veröffentlichung zu millionenfachen Daten über Steuertricks hat Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) transparentere Steuerregeln in der Europäischen Union gefordert. "Nur so können wir auch weltweit glaubwürdig für mehr Steuergerechtigkeit eintreten", so Maas. Die "Paradise Papers" zeigten, wie notwendig dies sei.



"Großunternehmen sollten transparenter machen müssen, wo sie wie viel Steuern zahlen", forderte er. "Wir müssen Steuerschlupflöcher in der EU schließen."