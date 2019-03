Italien hatte eine Vereinbarung mit China getroffen.

Quelle: Fabio Cimaglia/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich kritisch zur Beteiligung Italiens an dem chinesischen Handelsprojekt "Neue Seidenstraße" geäußert. China verfolge seine Interessen beinhart, sagte Maas der "Welt am Sonntag".



"Wenn wir unsere eigenen Interessen dagegen behaupten wollen, geht das nur gemeinsam mit den anderen Europäern." Als erstes Mitglied der sieben führenden Industriestaaten (G7) hat sich Italien an dem von China vorangetriebenen Infrastruktur- und Handelsprojekt beteiligt.