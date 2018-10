Nils Högel steht wegen einer Mordserie vor Gericht. Quelle: Ingo Wagner/dpa

Der verurteilte Patientenmörder Niels Högel steht erneut vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 100 weitere Morde vor. Damit könnte die größte Mordserie in der deutschen Nachkriegsgeschichte auf das Konto des früheren Krankenpflegers gehen. Wegen sechs Taten sitzt der 41-Jährige bereits lebenslang in Haft.



Högel soll seinen Opfern Medikamente gespritzt haben, die tödliche Komplikationen auslösten. Die Richter haben in dem Mammutprozess 23 Verhandlungstage bis Ende Mai angesetzt.