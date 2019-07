Das Boeing-Logo in der New Yorker Börse.

Die Krise um die nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegte Baureihe 737 Max hat Boeing tief in die roten Zahlen gebracht. Im zweiten Quartal fiel ein Verlust in Höhe von 2,9 Milliarden Dollar (2,6 Mrd Euro) an. Das teilte der US-Luftfahrtriese in Chicago mit.



Im Vorjahreszeitraum verdiente Boeing noch 2,2 Milliarden Dollar. Boeing hatte bereits milliardenschwere Sonderkosten wegen des 737-Max-Debakels angekündigt. Für die 737-Max-Maschinen gelten weiterhin weltweit Startverbote.