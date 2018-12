CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.

Quelle: Rainer Jensen/dpa

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat Grünen-Chefin Annalena Baerbock wegen ihrer Forderung nach schnellerer Abschiebung straffälliger abgelehnter Asylbewerber kritisiert. "Die Äußerungen von Frau Baerbock sind an Scheinheiligkeit nicht zu übertreffen", sagte Ziemiak.



Baerbock fordere, was bisher an ihrer Partei gescheitert sei. "Die Grünen haben in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass abgelehnte Asylbewerber nicht abgeschoben werden konnten."