Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) forderte nach dem Urteil eine Reform des entsprechenden Strafrechtsparagraphen. "Wenn Frauen in so einer Situation sind - und das ist eine extreme Ausnahmesituation -, dann brauchen sie Beratung, Information und Unterstützung", erklärte Giffey. "Das darf man ihnen nicht verwehren."



"Das Recht auf Information, nicht auf Werbung, ist elementar", sagte Giffey. "Wir müssen die gute Arbeit von Ärztinnen und Ärzten entkriminalisieren und ihnen Rechtssicherheit geben."



Bereits im Mai hatte die Große Koalition über eine Reform des Paragraphen gestritten. Die SPD setzte sich damals dafür ein, das in dem Gesetz festgeschriebene Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche zu kippen. CDU und CSU sträubten sich dagegen.