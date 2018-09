Stephan Weil zweifelt an Verfassungsschutz-Präsident Maaßen. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) hat Zweifel an der Eignung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen geäußert. "Bei mir mehren sich die Fragezeichen", sagte Weil den Blättern der "Funke Mediengruppe".



Dass Maaßen an "Hetzjagden" auf Ausländer in Chemnitz zweifele und gezielte Falschinformationen vermute, ohne unverzüglich Beweise vorzulegen, sei irritierend. "Ansonsten schürt er mit solchen Äußerungen den Verdacht, dass er sich schützend vor Rechtsextreme stellt."