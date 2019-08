Der neue brasilianische Präsident fördert die Rodung sogar.

Quelle: epa efe Marcelo Sayao/EFE/dpa

Wegen der Zunahme von Regenwald-Rodungen in Brasilien will das Umweltministerium die Förderung von Projekten zum Schutz von Wäldern und Artenvielfalt in dem Land stoppen. "Die Politik der brasilianischen Regierung im Amazonas(-Gebiet) lässt Zweifel aufkommen, ob eine konsequente Reduzierung der Entwaldungsraten noch verfolgt wird", sagte Umweltministerin Svenja Schulze dem "Tagesspiegel".



Der neue Präsident Jair Bolsonaro will keine weiteren Schutzgebiete ausweisen und mehr Rodungen zulassen.